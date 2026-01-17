Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港夫婦訛稱承包澳門娛樂場貴賓廳 涉騙$2800萬被捕

突發
更新時間：02:05 2026-01-17 HKT
發佈時間：02:05 2026-01-17 HKT

一對香港夫婦涉嫌訛稱名下公司承包澳門娛樂場貴賓廳業務，並以高利潤回報為餌，誘騙一名中年男子投資。事主在獲得約400萬港元初期紅利後，因對方無法退款及停止發放回報，始驚覺誤墮騙局向澳門司警報案。司警經深入調查，於前日（14日）下午在涉案夫婦入境澳門時將兩人截獲，並移送檢察院偵辦。

案情顯示，受害事主於2023年經友人介紹認識該對香港夫婦。對方聲稱名下公司承包了澳門新口岸區某娛樂場的貴賓廳業務，遊說事主注資。為取得事主信任，該對夫婦多次邀請他到澳門旅遊並實地「視察」貴賓廳，更出示公司與澳門娛樂場合作的偽造協議文件照片，承諾每月發放投資額3%的高額利潤，一步步令事主深信不疑。

澳門司法警察局圖片
澳門司法警察局圖片

事主於2023年10月底起，分多次將資金投入。他先轉帳2,000,000元人民幣至男子指定的內地帳戶，並在隨後3個月內順利收到由涉案女子支付的每月66,000港元現金回報。事主在甜頭利誘下放鬆戒心，應邀大幅加碼，先後轉帳6,400,000元人民幣及交付19,000,000港元現金。據統計，事主總投資額折合約為2.8千萬港元。

然而，這場「投資美夢」在2025年4月幻滅。事主自該月起再無收到任何利潤，多次向涉案夫婦查詢及要求退回本金，均被對方以各種理由拖延。事主懷疑受騙，遂於同年11月20日向司警報案。警方經調查後，成功鎖定兩人身份，並於前日趁兩人再次踏足澳門時採取行動。

