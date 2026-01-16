Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│長洲泳灘25歲女服藥自殺 昏迷送院

突發
更新時間：14:50 2026-01-16 HKT
發佈時間：14:50 2026-01-16 HKT

今(16日)早上11時41分，長洲東堤路一泳灘，救生員發現一名女子在泳灘上暈倒，報警求助，人員接報到場，姓陳（25歲）女子倒臥上址，其手袋內有懷疑藥物包裝。陳女昏迷被送往長洲醫院治理，其後由直升機轉送東區醫院。警方於現場檢獲遺書。據悉，事主有精神病紀錄及受工作問題困擾而尋死。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

