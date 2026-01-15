屯門開槍全過程曝光｜ 男子衝入Donki廚房掠刀 對峙間衝入人群 警轟兩槍救回女人質

屯門市廣場今日（1月15日）晚上有人手持利刃，遭警員開兩槍制服，送院不治。消息指，事前涉案男子衝入附近一Donki廚房，拿走一把刀，之後離去。警員接報到場，在一美心酒樓外尋獲男子，警告後曾發射一發JPX4 （胡椒水發射器），但男子未有就範，仍然持刀。隨後，男子突然衝向商場挾持一名女子，警員遂開兩發真槍，均打中疑犯，最終救回女人質。

網上流傳開槍前後片段，可見當時穿白衫男子手持牛肉刀，在街上徘徊。其後男子行近商場門口，衝向人群，大批市民見狀隨即尖叫奔逃，甚至有女市民倒在持刀漢附近，情況十分驚險。大批穿著戰術背心及持盾牌警員見狀上前制服，電光火石間兩下槍聲響起後，白衫持刀男抱腹，狀甚痛苦，而警員亦將倒地女市民救起，女市民近距離目睹開槍極度恐慌，退後時亦腳步踉蹌。最後，在場警員不斷叫喚「呢度呢度」，著同袍增援。

相關報道：屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治

相關報道：屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面遺留血跡彈殼