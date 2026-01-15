Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

20歲女大學生扮特務 助假公安呃走$587萬 警查天眼拘人

突發
警方昨日（1月14日）以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名20歲本地女大學生，涉嫌與去年5至12月期間11宗「假冒官員」騙案有關，涉款逾587萬港元。騙案中，該名女子負責假扮「特務」與受害人會晤，並展示偽造委任證，借此脅迫受害人簽署「保密令」並交付現金。

油尖警區刑事部科技及財富罪案組高級督察陸智灝表示，去年5月至12月期間接獲11人報案，他們均接到一名不明男子來電，對方自稱內地執法人員，指控他們涉及「經濟犯罪活動」，要求受害人依照指示「保密調查」，並提供資金「證明清白」。當中8人不虞有詐，按指示在住所附近與一名自稱「特務調查人員」的女子會晤，按指示交付378萬元現金，及轉賬209萬元至指定銀行戶口。

油尖警區刑事部接報後高度重視案件，翻查「銳眼計劃」在內的大量閉路電視紀錄，迅速鎖定「女特務」身份。至昨日上午約11時，警員持法庭手令到疑犯位於黃大仙的住所將其拘捕，並搜出一張偽造的內地公安委任證、一份偽造拘捕令、一部電話、一部影印機、9000港元現金，及被捕人犯案時衣物。被捕女子正被扣查，警方正追查其他涉案人身份。

警方提醒市民，執法人員絕不要求任何人提供銀行戶口密碼、轉帳匯款或交收現金作調查之用，更不會在網上或電話中隨便委派任何人成為特務或警務人員，以執行所謂任務或調查。另外警方發現，近期同類案件中被捕「特務」，多為本地大學生或內地交流生，相信騙徒是利用他們社會經驗尚淺、對法律及執法制度不了解，以及服從性較高的特點詐騙。市民如接到不明來電，可致電防騙易熱線18222、透過警方「防騙視伏器」搜尋電話評估風險，或直接親臨就近警署求助。

