深水埗兩女子街頭遇襲 中年漢疑隨機傷人落網

突發
更新時間：15:11 2026-01-15 HKT
發佈時間：15:11 2026-01-15 HKT

深水埗發生街頭襲擊事件。今日（15日）早上9時18分，警方接獲報案，指有人在石硤尾街與大埔道交界遇襲受傷。人員趕到現場，發現有2名女子受害，其中30歲姓華女子報稱被人從後打頭，她頸痛清醒，被送往明愛醫院治理。另一名64歲姓李婦人面部受傷，後腦流血清醒，同被送往明愛醫院治理。

警員一度在場兜截疑兇，但未有發現，其後透過追蹤閉路電視，確定涉案男子的位置，最終於元州街1號A一棟唐樓樓梯間發現他，並以涉「襲擊導致他人受身體實際傷害」（AOABH），拘捕43歲姓李男子。

消息稱，被捕人患有思覺失調15年，需定時服藥並覆診。另外他剛於2025年9月，就一宗傷人案件服刑期滿出囚。案件仍在調查中，由深水埗刑事調查隊第五隊跟進。
 

