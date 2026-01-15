沙田警區「鋼骨」 反毒品行動 拘13人

不法份子在網上公然兜售毒品，沙田警區派人「放蛇」接觸毒販鎖定身份，日前見時機成熟，展開代號「鋼骨」 反毒品行動，一連兩日拘捕13人，檢獲懷疑大麻及氯胺酮等毒品。

沙田警區反三合會行動組督察陳偉智。

被捕12名本地人士及一名外籍人士，共9男4女，年齡介乎18至48歲，他們涉嫌干犯多宗「販毒」、「串謀販毒」、「藏毒」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」等罪名。

案情指，不法之徒在互聯網透過不同社交平台出售依托咪酯（俗稱太空油）等毒品，聲稱可以親自出來交易。沙田警區反三合會行動組，去年9月開始「放蛇」，喬裝成為買家，在網上接觸毒販，多次成功相約到沙田區交易。

毒販每次會駕駛自己名下或者他人登記的車輛出來，堅持在車裏面進行交易，目的是預防事敗時，可以駕車速逃。警方在每次完成交易後，均會翻查附近大量的閉路電視以及進行情報搜集，鎖定毒販的身份。

今年1月，警方有見時機成熟，沙田警區刑事部，在昨日和今日一連兩日採取拘捕行動，在全港多個地區分別拘捕11名本地人士及1名外籍人士，他們的角色分別有八個毒販，兩個是毒品快車的車輛登記人以及兩個毒販使用的電話號碼登記人，大部份被捕人士均有三合會背景。

另外，在拘捕過程中，警方在其中一名被捕人士所登記的車輛入面，檢獲56包懷疑大麻，此外，警方發現有一名毒販本身是沒有駕駛執照，以相關罪名將他拘捕。

其後，警方根據情報，在今（15日）上午，在沙田駿洋邨一個單位內再以「藏毒」罪拘捕多一名本地女子，檢獲少量氯胺酮。