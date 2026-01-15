墮騙局後被招攬收款$280萬 22歲內地女大學生冒ICAC 涉7宗假官員騙案被捕

22歲來港讀書的內地女子早前墮入假冒官員電話騙案，痛失約10萬元，詎料她之後竟然被詐騙集團招攬，協助對方向其他被騙的受害人「收錢」。警方於本周二（13日）接獲一名受害男子報案，即場埋伏將涉案內地女拘捕，經調查後相信她與最少7宗假冒官員電話騙案有關，涉款共約280萬元。

警方西區警區刑事部督察黃頌軒在記者會講述案件，指警方於周二（13日）下午接獲一名22歲男事主報案，他較早前接到一名聲稱是官員的陌生人來電，要求他繳交「保證金」，並相約到西區堅尼地城一帶當面收款。事主覺得事有可疑，遂報警求助。

西區刑事部隨即展開情報分析，並進行埋伏行動。同日下午，探員在騙徒與事主約定交收期間，當場以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪名，拘捕一名到場收款的內地女子，並且在她身上及住所搜出一張虛假的廉政公署職員工作證、部分受害人親手書寫的「取保候審申請書」，以及假冒官員的衣著等物品。

被捕的內地女子22歲，她報稱是由內地來港讀書的大學生。初步調查顯示，她曾經亦是同類騙案的受害人，被騙取10萬元，其後被騙案集團招攬，每次收取約2,000元報酬，協助進行詐騙任務。警方相信，被捕女子最少與其餘6宗假冒官員電話騙案有關，相關案件在去年10月至12月期間，發生於紅磡、旺角、西區、柴灣同跑馬地一帶，涉款共約280萬元。

當中涉及最大金額的一宗案件，涉及受騙款項為31萬元。被捕女子正被扣留調查，稍後被控以「以欺騙手段取得財產」罪名，案件會在東區裁判法院提堂。