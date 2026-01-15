Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜獨立委員會主席陸啟康 到小西灣地盤巡查棚網

突發
更新時間：11:45 2026-01-15 HKT
發佈時間：11:45 2026-01-15 HKT

因應大埔宏福苑五級火，政府早前宣布成立獨立委員會檢視事件，由法官陸啟康擔任主席，陳健波和歐陽伯權為委員。陸啟康今早（15日）在建築署副署長冼國良陪同下，一行20多人到小西灣富怡道幼稚園教育中心建造工程地盤。據了解，他們是實地巡查視察棚網等，一行人逗留約半小時後離開。

大埔宏福苑火災獨立委員會於去年12月12日成立，旨在審視事故原因及相關問題，查明事實真相，並就防範事故再發生及改善措施提出建議。政府發言人曾表示，獨立委員會需審視的範圍廣泛，尤其涉及圍標和利益相連的系統性問題，性質複雜。政府將全力配合，確保委員會能在限期內完成審視並編寫報告。

獨立委員會已於去年12月19日舉行首次會議，預計將在9個月內完成工作。

 

