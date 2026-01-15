珍惜生命｜紅磡黃埔花園青年飛墮平台 當場死亡
更新時間：08:06 2026-01-15 HKT
發佈時間：08:06 2026-01-15 HKT
發佈時間：08:06 2026-01-15 HKT
紅磡黃埔花園有人墮樓死亡。今日（15日）早上約7時，德豐街8號黃埔花園九期百合苑七座一名男子由高處墮下，倒臥在屋苑平台上，保安員發現報警。救護員接報到場，發現事主已當場死亡。
警員圍封涉事範圍，經調查後證實死者25歲姓胡，是上址住戶，相信他因生活問題不開心而尋短，由寓所墮樓。人員沒有檢獲遺書，事主的死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
