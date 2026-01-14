黃大仙爆鹹水管泉湧逾10米高 小巴乘客如過水簾洞 水務署趕至處理

黃大仙道及沙田坳道交界近黃大仙消防局，今日（1月14日）晚上近7時有鹹水管破裂，水花逾10米高猶如泉湧，離遠清晰可見，不少街坊嘖嘖稱奇。有途經小巴被迫涉水而行，車內乘客猶如穿過水簾洞。水務署表示，已接獲報告指黃大仙沙田坳道有供水管滲漏，並已派員前往現場跟進。

截至晚上8時許，現場仍有水花噴出，但水勢已稍緩。至晚上9時水務署表示，經了解後確認涉事水管為一條直徑800毫米鹹水供水管，關上水掣後現場已停止湧水。

水務署續指，現時竹園南邨、竹園北邨、翠竹花園、天馬苑、天宏苑、鵬程苑及黃大仙上邨的沖廁水可能會出現水弱情況。署方工程團隊正調度供水，以盡快令受影響住戶的沖廁水供應恢復正常。

受事故影響，沙田坳道的部分行車線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程，駕駛人士可使用餘下的行車線。現時交通大致暢通。署方會盡快完成有關的水管維修工程及重開受影響的行車路，並就事件為市民帶來不便表示抱歉。