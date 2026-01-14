落馬洲抵港兩長者腰間藏私煙 難逃海關法眼 罪成各囚兩個月

香港海關人員於1月2及4日，在落馬洲支線管制站，先後截查並拘捕兩名抵港長者旅客，分別為67歲婦人及66歲男子。其中關員在婦人腰間，檢獲581支未完稅香煙（約值2300元，應課稅值約1900元）；至於男子，關員在其腰間及襪內，檢獲421支未完稅香煙（約值1700元，應課稅值約1300元）。

兩男女分別因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報違反《應課稅品條例》，今日（1月14日）在粉嶺裁判法院各被判處監禁2個月及罰款2000元。海關對判刑表示歡迎，監禁刑罰具相當阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性。

海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關呼籲市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑私煙活動。

