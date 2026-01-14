​通訊軟件內有人售賣違規壯陽藥 衞生署夥警方拘兩男女

​衞生署調查發現有人涉嫌透過即時通訊軟件，違法銷售一款含有未標示受管制藥物成分的壯陽藥，今日（1月14日）聯同警方執法，拘捕涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品的27歲女子和46歲男子。

衞生署早前跟進一宗投訴，透過即時通訊軟件購買一款名為「The Goat Sublingual Strip」產品樣本，標籤顯示有關產品是天然成份的壯陽口服產品。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「昔多芬」，而有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。

市民可於辦公時間內，將有關產品交予九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓1804-06室衞生署藥物辦公室銷毀。資料圖片

衞生署正繼續調查事件和將適當跟進，呼籲已購買上述產品的市民立即停止服用，並提醒市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓1804-06室衞生署藥物辦公室銷毀。

衞生署同時提醒市民，透過任何途徑（包括即時通訊軟件或社交媒體）非法出售受《條例》管制的藥物，均須負上刑責，切勿以身試法。