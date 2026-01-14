Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德地盤男工疑被平台板夾斃 日內第二宗致命工業意外

更新時間：18:22 2026-01-14 HKT
發佈時間：18:22 2026-01-14 HKT

啟德承豐里一住宅地盤，今日（1月14日）下午4時許發生工業意外，一名60多歲男工人懷疑被平台板夾住身軀昏迷。救援人員接報趕至時被夾男工已脫困，隨即將其送聯合醫院搶救，可惜回天乏術。現場另有一名工人頭傷清醒，亦被送往聯合醫院救治，意外原因仍在調查。

此為本日第二宗致命工業意外。荃灣寶豐路一建築地盤，今日下午有天秤吊運期間，吊籠艙門意外打開，導致3支風煤樽墮下，地面3名紥鐵男工走避不及受傷，其中一名29歲男工頭部重創不治。

相關報道：荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故

現場為啟德承豐里一住宅地盤。曾志恆攝
