啟德地盤男工疑被平台板夾斃 日內第二宗致命工業意外
更新時間：18:22 2026-01-14 HKT
發佈時間：18:22 2026-01-14 HKT
發佈時間：18:22 2026-01-14 HKT
啟德承豐里一住宅地盤，今日（1月14日）下午4時許發生工業意外，一名60多歲男工人懷疑被平台板夾住身軀昏迷。救援人員接報趕至時被夾男工已脫困，隨即將其送聯合醫院搶救，可惜回天乏術。現場另有一名工人頭傷清醒，亦被送往聯合醫院救治，意外原因仍在調查。
此為本日第二宗致命工業意外。荃灣寶豐路一建築地盤，今日下午有天秤吊運期間，吊籠艙門意外打開，導致3支風煤樽墮下，地面3名紥鐵男工走避不及受傷，其中一名29歲男工頭部重創不治。
相關報道：荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
2026-01-13 16:39 HKT