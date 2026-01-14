Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大馬來港航班現「機艙老鼠」 同日多哈航機乘客吸煙 2內地漢被捕

突發
更新時間：09:02 2026-01-14 HKT
發佈時間：09:02 2026-01-14 HKT

警方表示，機場警區於昨日（13日）接獲報案，指一班由馬來西亞飛往香港的航班上，一名乘客將背包放在座位上方置物櫃，其後發現背包內的現金及其他財物不翼而飛。機場警區人員到場經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名47歲的內地男子。調查顯示，該名男子懷疑盜取受害人一張銀行卡，以及共約值2,000元的港幣和外幣現金。
 
同日，機場警區接獲另一宗報案，指一班由多哈飛往香港的航班上，一名內地男乘客懷疑在洗手間內吸煙。機場警區人員接報到場，初步調查後，拘捕一名58歲的內地男子，他涉嫌違反《航空保安條例》。
 
兩名男子均被扣留調查。兩宗案件分別交由機場警區刑事調查隊第五隊和第四隊跟進。

