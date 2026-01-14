Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大角咀街頭越南女遭同鄉男搶劫受傷 熱心途人擒賊交警員帶走

突發
更新時間：09:04 2026-01-14 HKT
發佈時間：09:04 2026-01-14 HKT

大角咀發生街頭搶劫案。今日（14日）早上8時17分，一名女子途經塘尾道197號對開時，遭一名男子搶劫。女事主反抗遭對方揮拳打傷，連忙大聲呼救。賊人得手後轉手逃走，幸兩名男途人聞呼救聲出手相助，追到詩歌舞街16號的後巷將賊人擒獲並報警。

警員接報到場，經調查後以涉嫌「意圖搶劫而襲擊」及「未攜帶身份證明文件」，拘捕涉案的33歲越南籍男子，並將疑犯押上警車帶署，案件交由旺角警區刑事調查隊第三隊跟進。事件中，37歲越南籍女事主沒有財物損失，她嘴部受傷，清醒被送往廣華醫院治理。

消息稱，女受害人和被捕疑犯均持「行街紙」，但雙方不認識，警員到場將疑犯拘捕時，發現他身上並無身份證明文件。事發前女受害人剛送完子女上學，她途經塘尾道197號對開即遇上疑犯，當時疑犯要求她交出現金，但她表示身上沒有錢後，遭疑犯揮拳襲擊。疑犯之後逃離現場，有途人協助追捕，一直追至詩歌舞街16號的後巷將疑犯制服。

