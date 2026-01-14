Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘繞道的士車群中穿插 東隧口遭截停 54歲的哥涉危駕被捕

突發
更新時間：01:27 2026-01-14 HKT
發佈時間：01:27 2026-01-14 HKT

觀塘發生危險駕駛事件。周二（13日）晚上10時許，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員，在觀塘繞道展開行動，打擊危險駕駛。

行動中，人員在觀塘繞道發現一輛的士，正向香港方向高速行駛，並在車群中穿插。警員遂尾隨涉事的士，隨後追截至東區海底隧道往香港方向入口將的士截停。經初步調查，姓張（54歲）男司機涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。涉事的士現正被扣留檢驗。

