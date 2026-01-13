Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九巴有車長收工後 擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警

突發
更新時間：19:18 2026-01-13 HKT
發佈時間：19:18 2026-01-13 HKT

有網民今日（1月13日）揭露，昨晚（1月12日）一名九巴車長完成原定路線，準備收工之際，未按規定返回車廠，反而是私自沿6C線行駛巴士，由紅磡開始載客往美孚。網傳涉事車長事後承認行為，辯稱是「熟習路線」，因而藉空閒時間「做生意」。九巴回覆查詢時證實事件，表示已按機制解僱涉事車長，並將會就事件報警。

網傳九巴208線車長擅駛6C線至美孚 沒穿制服載客

有網民在Facebook群組「巴士迷俱樂部」流傳，昨晚一名駕駛208線、由尖東開往廣播道的車長，到終點站後原定要駕車返回荔枝角車廠收工。然而，車長竟由紅磡獲嘉道開始，私自駕駛巴士行駛6C線往美孚，期間更曾接載乘客，車長也沒有穿著制服。

網傳車長承認其所作所為，辯稱是「熟習6C線」、「收工後有較多時間」。FB：Martin Derek@巴士迷俱樂部
網傳車長承認其所作所為，辯稱是「熟習6C線」、「收工後有較多時間」。FB：Martin Derek@巴士迷俱樂部

網傳，車務督察事後調查涉事車長，車長承認其所作所為，辯稱是「熟習6C線」、「收工後有較多時間，所以駕駛巴士做生意」。涉事巴士經檢查沒損毀，涉事車長已交出員工證，並被暫停派更。

九巴解僱車長並報警 強調必定嚴肅跟進

九巴回覆查詢時證實事件，表示周一（12日）晚上近11時，九巴一名駕駛路線208的車長完成工作後，未有按編定行程駕駛巴士返回車廠，車務督察其後接報指該名車長擅自駕駛巴士行走路線6C。

九巴發現事件後立即將涉事車長停職，經過紀律調查後，已按機制解僱涉事車長，並將會就事件報警。九巴強調，絕不容忍和姑息任何違反法例或公司指引行為，並必定會嚴肅跟進及處理。

九巴回覆時證實事件，表示已按機制解僱涉事車長，並將會就事件報警。資料圖片（非涉事巴士）
九巴回覆時證實事件，表示已按機制解僱涉事車長，並將會就事件報警。資料圖片（非涉事巴士）

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
2026-01-12 16:28 HKT
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
01:20
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
影視圈
2小時前
何伯何太涉互毆案，兩人申法援均遭拒，押後3月17日再訊。
01:29
何伯何太涉互毆案 兩人申請法援均遭拒 押後3.17再訊
社會
6小時前
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
社會
4小時前
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
5小時前
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
00:58
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
影視圈
5小時前
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
影視圈
8小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前