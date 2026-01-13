Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬防｜農曆新年將至 警籲慎防爆竊等罪案 避免社交媒體披露外遊

突發
更新時間：18:08 2026-01-13 HKT
發佈時間：18:08 2026-01-13 HKT

農曆新年將至，警方防止罪案科今日（1月13日）開始，展開為期兩星期的「冬季防止罪案宣傳活動」，當中以「爆竊」、「行劫」、「店舖盜竊」及「詐騙」為重點。警方提到，去年頭10個月相關罪案雖較去年同期普遍下降，但呼籲市民仍要提高警覺。

相關報道：警方展開兩星期冬季防罪宣傳 近距離接觸市民 首派「智慧警犬」助力

其中爆竊案方面，去年頭10個月共錄得699 宗，較2024年同期（1,043宗）下降約 33%。案件多針對保安較弱的舊式住宅，尤其當大廈搭有棚架維修，或住戶於社交媒體披露外遊行程時，風險顯著增加。 警方呼籲市民外出時鎖好門窗，避免於社交平台發佈行程，可請親友協助查看單位，或使用定時燈光裝置。切勿將鎖匙掛在鐵閘內側，亦不宜存放大量現金及貴重物品在家。

警方防止罪案科今日（1月13日）開始，展開為期兩星期的「冬季防止罪案宣傳活動」。
警方防止罪案科今日（1月13日）開始，展開為期兩星期的「冬季防止罪案宣傳活動」。

另外行劫案方面，去年頭10個月共錄得51宗，較 2024 年同期（82宗）減少37.8%。案件多發生於夜間或僻靜街道，針對單獨行走且疏於防範的人士。 警方呼籲市民避免深夜單獨於僻靜處行走，提取大額現金時宜結伴同行。若遇可疑跟蹤，應立即走向人多地方並致電 999。

店舖盜竊案方面，去年頭10個月共錄得 6,659 宗，比2024年同期（7,407宗）下降10.1%。冬季零售旺季仍屬高風險時期，商戶需加強防盜措施。警方呼籲店舖應減少視覺死角，收銀台宜設近門口位置。安裝高清閉路電視，覆蓋出入口、收銀處及高價商品區，並可考慮加裝防盜標籤。高價商品應鎖於玻璃櫃或放近收銀處。

兩星期的「冬季防止罪案宣傳活動」以爆竊、行劫、店舖盜竊及詐騙案為重點。
兩星期的「冬季防止罪案宣傳活動」以爆竊、行劫、店舖盜竊及詐騙案為重點。

詐騙案方面，去年頭10個月共錄得35,831 宗，比2024年同期（36,405宗）下降了 1.6%，常見手法包括網上購物詐騙、釣魚訊息、假冒官員、求職及網上情緣騙案。警方呼籲市民仍須提高警覺，堅守「核實」原則，對任何索款或身份驗證要求，必須透過官方或已知聯絡方式親自確認。

另外市民也可善用警方「防騙視伏器」/「Scameter+」網站，查核可疑帳戶、電話或網址。除此之外，市民也要多關心家中長輩，提醒他們切勿輕信陌生人推銷、祈福消災等手法，遇自稱機構職員時必須核實身份 。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
2026-01-12 16:28 HKT
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
01:20
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
影視圈
2小時前
何伯何太涉互毆案，兩人申法援均遭拒，押後3月17日再訊。
01:29
何伯何太涉互毆案 兩人申請法援均遭拒 押後3.17再訊
社會
6小時前
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
社會
4小時前
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
5小時前
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
00:58
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
影視圈
5小時前
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
影視圈
8小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前