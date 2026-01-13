冬防｜農曆新年將至 警籲慎防爆竊等罪案 避免社交媒體披露外遊

農曆新年將至，警方防止罪案科今日（1月13日）開始，展開為期兩星期的「冬季防止罪案宣傳活動」，當中以「爆竊」、「行劫」、「店舖盜竊」及「詐騙」為重點。警方提到，去年頭10個月相關罪案雖較去年同期普遍下降，但呼籲市民仍要提高警覺。

其中爆竊案方面，去年頭10個月共錄得699 宗，較2024年同期（1,043宗）下降約 33%。案件多針對保安較弱的舊式住宅，尤其當大廈搭有棚架維修，或住戶於社交媒體披露外遊行程時，風險顯著增加。 警方呼籲市民外出時鎖好門窗，避免於社交平台發佈行程，可請親友協助查看單位，或使用定時燈光裝置。切勿將鎖匙掛在鐵閘內側，亦不宜存放大量現金及貴重物品在家。

另外行劫案方面，去年頭10個月共錄得51宗，較 2024 年同期（82宗）減少37.8%。案件多發生於夜間或僻靜街道，針對單獨行走且疏於防範的人士。 警方呼籲市民避免深夜單獨於僻靜處行走，提取大額現金時宜結伴同行。若遇可疑跟蹤，應立即走向人多地方並致電 999。

店舖盜竊案方面，去年頭10個月共錄得 6,659 宗，比2024年同期（7,407宗）下降10.1%。冬季零售旺季仍屬高風險時期，商戶需加強防盜措施。警方呼籲店舖應減少視覺死角，收銀台宜設近門口位置。安裝高清閉路電視，覆蓋出入口、收銀處及高價商品區，並可考慮加裝防盜標籤。高價商品應鎖於玻璃櫃或放近收銀處。

詐騙案方面，去年頭10個月共錄得35,831 宗，比2024年同期（36,405宗）下降了 1.6%，常見手法包括網上購物詐騙、釣魚訊息、假冒官員、求職及網上情緣騙案。警方呼籲市民仍須提高警覺，堅守「核實」原則，對任何索款或身份驗證要求，必須透過官方或已知聯絡方式親自確認。

另外市民也可善用警方「防騙視伏器」/「Scameter+」網站，查核可疑帳戶、電話或網址。除此之外，市民也要多關心家中長輩，提醒他們切勿輕信陌生人推銷、祈福消災等手法，遇自稱機構職員時必須核實身份 。