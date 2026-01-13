杜拜進口空運貨物漁目混珠 海關檢$480萬冒牌服飾鞋具
更新時間：14:20 2026-01-13 HKT
發佈時間：14:20 2026-01-13 HKT
發佈時間：14:20 2026-01-13 HKT
香港海關於本月2日在香港國際機場檢獲約7,800件冒牌貨物，估計市值約480萬元。
海關根據風險評估，於機場海關驗貨場檢查兩批從阿聯酋杜拜進口，報稱載有衣服及鞋具的空運貨物。人員經查驗後，在該批貨物內發現有約7,800件冒牌貨物，當中包括鞋具、手袋、衣服和配飾。
初步調查顯示，該批冒牌貨物將會轉口至海外地區。
