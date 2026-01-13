Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西灣河東熹苑單位火燭 消防破門救出老翁 休班警助救火手傷同送院

突發
更新時間：12:48 2026-01-13 HKT
發佈時間：12:48 2026-01-13 HKT

西灣河發生火警。今日（13日）早上11時12分，耀興道38號東熹苑逸熹閣8樓一單位起火冒煙，鄰居報案。消防員到場破門入屋，在涉事單位救出一名老翁，他疑吸入濃煙不適，清醒由救護車送院治理。火警其後被救熄，一班休班警員協助救火亦右手受傷，同需送院治理，火警原因有待調查。

現場消息稱，協助救火的休班警員姓張，他居於火警現場樓上單位，日常駐守香港仔警署軍裝巡邏小隊第3隊。事發時張男發現大煙，隨即逐層搜索火警源頭，結果發現8樓一單位冒出濃煙，遂用右手打爛火警鐘並動用消防喉轆救火。未幾消防員趕到，接手救火工作，並將火救熄。

