畢架山32歲男住戶墮樓亡 父親發現惜太遲
更新時間：23:01 2026-01-12 HKT
畢架山龍坪道2號一名32歲姓陳男住戶，今日（1月12日）下午5時左右被父親發現從單位高處墮至平台昏迷。警方接報趕至，當場將男子送往明愛醫院搶救，可惜回天乏術。警方於現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
