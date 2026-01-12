觀濱商廈男子天台墮至旁邊地盤 送院搶救後不治

觀塘海濱道一地盤，今日（1月12日）下午3時許有工人報案，指發現一名男子倒臥地盤，懷疑從高處墮下。救護員接報到場，將男子送往聯合醫院搶救，可惜回天乏術。經初步調查，相信男子38歲姓鄭，由海濱道123號商廈天台墮至旁邊地盤。警方於現場沒有檢獲遺書，男子輕生原因仍在調查。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk