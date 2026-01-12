元朗學校實驗室化學品「乙腈」外洩 5人求醫

警方今日（1月12日）中午接獲報案，指元朗友善街一學校內，有職員在實驗室處理化學品時，懷疑意外接觸到化學液體。事件中，涉事22歲職員在同事陪同下，先行到博愛醫院求醫。其後救護員到場後，亦安排學校另外2名職員及1名工人，往博愛醫院檢查，各人求醫時均清醒。消防危害物質專隊亦趕至處理化學品。

據悉，涉事化學液體為有毒溶劑「乙腈」（Acetonitrile），資料顯示廣泛應用於工業、實驗、藥物合成等。它無色，有特殊香味，易燃且揮發性高，須於通風環境使用，且要佩戴有效防毒面罩及手套。

如人體短期接觸，會刺激鼻喉、皮膚發紺、極度疲倦嘔吐、胸部或腹部疼痛；眼睛接觸可能嚴重發炎及疼痛、損害角膜；亦會導致虛弱、頭痛、困惑、焦慮、噁心、心跳不規律，休克甚至死亡。如長期接觸，會導致肌肉痙攣、體重減輕、臉部發紅、眼花、甲狀腺腫大；食慾不振、味覺和嗅覺改變、皮疹、視神經損害等。