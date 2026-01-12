43歲機場抵港女藏逾21萬元私煙 罪成被判囚6個月

一名入境旅客因進口未完稅香煙及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，1月10日在九龍城裁判法院被判處監禁6個月和罰款1000元。

海關人員1月9日在香港國際機場截查一名43歲抵港女旅客，並在她的個人行李內檢獲約4.8萬支未完稅香煙，市值約21.7萬元，應課稅值約16萬元。該名旅客隨即被捕。

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑私煙活動。