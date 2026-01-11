海關關長陳子達聯東盟駐港總領事赴魔鬼山清潔山徑 促進交流服務社區

海關關長陳子達昨日（10日）與多位東盟成員國駐港總領事前往油塘炮台山（又名魔鬼山）清潔郊野山徑，以促進交流，同時服務社區。

參與活動的包括馬來西亞駐港總領事Muzambli MARKAM、泰國駐港總領事 Chaturont CHAIYAKAM、老撾駐港總領事Ammala SAENCHONGHACK、菲律賓駐港總領事Romulo Victor M. ISRAEL, JR.、汶萊駐港總領事LIM Kim Suan、新加坡駐港總領事TEO Boon Hee、緬甸駐港總領事Phoo Pwint Ko Ko、印尼駐港總領事Fithonatul MAR’ATI，以及各領事館人員。

陳子達在活動後衷心感謝東盟各國駐港總領事對香港海關的支持和對本地社區的關顧。香港海關將繼續積極參與社區服務，展現對社會的關懷與承擔，並會繼續與各總領事館攜手合作，促進雙方的人員和貿易往來。