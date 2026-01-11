Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關關長陳子達聯東盟駐港總領事赴魔鬼山清潔山徑 促進交流服務社區

突發
更新時間：19:29 2026-01-11 HKT
發佈時間：19:29 2026-01-11 HKT

海關關長陳子達昨日（10日）與多位東盟成員國駐港總領事前往油塘炮台山（又名魔鬼山）清潔郊野山徑，以促進交流，同時服務社區。

參與活動的包括馬來西亞駐港總領事Muzambli MARKAM、泰國駐港總領事 Chaturont CHAIYAKAM、老撾駐港總領事Ammala SAENCHONGHACK、菲律賓駐港總領事Romulo Victor M. ISRAEL, JR.、汶萊駐港總領事LIM Kim Suan、新加坡駐港總領事TEO Boon Hee、緬甸駐港總領事Phoo Pwint Ko Ko、印尼駐港總領事Fithonatul MAR’ATI，以及各領事館人員。

陳子達在活動後衷心感謝東盟各國駐港總領事對香港海關的支持和對本地社區的關顧。香港海關將繼續積極參與社區服務，展現對社會的關懷與承擔，並會繼續與各總領事館攜手合作，促進雙方的人員和貿易往來。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
投資理財
8小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
7小時前
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
影視圈
5小時前
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
3小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
帶客睇樓險闖民居｜業主震驚地產代理有鎖匙 稱簽約後已收回 促解釋交代
帶客睇樓險闖民居｜業主震驚地產代理有鎖匙 稱簽約後已收回 促解釋交代
突發
4小時前
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
7小時前
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
保健養生
11小時前