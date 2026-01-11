Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜消息：警擬公布死者名單 前設需獲死者家屬同意

突發
更新時間：18:29 2026-01-11 HKT
發佈時間：18:29 2026-01-11 HKT

大埔宏福苑發生五級大火，造成至少161人死亡，逾千戶居民痛失家園，全城哀痛。事隔一個多月，有宗教團體今日（11日）在大埔元洲仔大王爺廟舉行法事，為罹難者超渡祈福。消息指，警方初步計劃公布死者名單，內容包括姓名、性別及年齡，但需獲死者家屬同意，會逐一詢問，再作決定。

警方上月下旬表示，DNA科學鑑證相關調查工作一直進行，不排除死亡人數可能會增加。

行政長官李家超早前亦委任法官陸啟康任「獨立委員會」主席，成員包括立法會議員陳健波及港鐵主席歐陽伯權，委員會工作包括審視宏福苑起火及火勢迅速蔓延的情由、樓宇維修工程施工安全及相關問題，以及涉及大型樓宇維修工程招標的相關系統性問題，目標9個月內完成工作，並向行政長官提交報告。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
消處處聯同警方交代案件。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突發
7小時前
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
影視圈
3小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
保健養生
9小時前
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
投資理財
6小時前
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
5小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
5小時前