宏福苑大火｜消息：警擬公布死者名單 前設需獲死者家屬同意

大埔宏福苑發生五級大火，造成至少161人死亡，逾千戶居民痛失家園，全城哀痛。事隔一個多月，有宗教團體今日（11日）在大埔元洲仔大王爺廟舉行法事，為罹難者超渡祈福。消息指，警方初步計劃公布死者名單，內容包括姓名、性別及年齡，但需獲死者家屬同意，會逐一詢問，再作決定。

警方上月下旬表示，DNA科學鑑證相關調查工作一直進行，不排除死亡人數可能會增加。

行政長官李家超早前亦委任法官陸啟康任「獨立委員會」主席，成員包括立法會議員陳健波及港鐵主席歐陽伯權，委員會工作包括審視宏福苑起火及火勢迅速蔓延的情由、樓宇維修工程施工安全及相關問題，以及涉及大型樓宇維修工程招標的相關系統性問題，目標9個月內完成工作，並向行政長官提交報告。