海關破柴灣工廈私煙倉 檢近$60萬貨拘42歲女

更新時間：17:11 2026-01-10 HKT
香港海關昨日（1月9日）於柴灣採取行動，成功搗破一個懷疑私煙儲存倉庫，共檢獲約13萬支懷疑私煙，估計市值約59萬元，應課稅值約44萬元，並拘捕一名42歲懷疑涉案女子，她現已被落案起訴。

海關人員昨晚約7時在柴灣一幢工業大廈內進行反私煙巡邏，其間發現一名女子從迷你倉樓層步出，形迹可疑，遂上前截查，並在其背囊及手提袋內檢獲共6000支懷疑私煙，隨即將她拘捕。關員押解該名女子返回相關迷你倉單位進行搜查，再檢獲約12.6萬支懷疑私煙。

海關初步調查，顯示涉案人士為降低執法風險，刻意選擇地區偏遠、人流稀少的工業大廈區域，租用迷你倉作為私煙儲存點，以圖掩飾其非法活動，相信是次行動成功瓦解一個向柴灣區一帶供應的私煙儲存及分銷中心。

