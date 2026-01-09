Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境處連續一星期反黑工 搜查多區食肆貨倉髮型屋 拘16人包括3僱主

更新時間：21:00 2026-01-09 HKT
發佈時間：21:00 2026-01-09 HKT

入境事務處於過去一星期（1月2日至8日），在全港多區打擊非法勞工，包括「促進行動」、「曙光行動」，以及聯同食環署及康文署的「驚愕行動」。行動中人員搜查多個目標地點，包括食肆、貨倉及髮型屋等，共拘捕12名懷疑非法勞工、3名僱主及1名涉嫌協助及教唆者。

被捕12名懷疑非法勞工為4男8女（29至70歲），當中兩女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），另有三女涉嫌行使及管有他人身份證。被捕僱主為兩男一女（30至64歲），涉嫌協助及教唆被捕的則為一名62歲女子。有關僱主的調查仍在繼續，不排除更多人被捕。

入境處呼籲市民，可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真2824 1166、電郵[email protected]、或登入入境處網址利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。

