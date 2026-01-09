沙田沙角邨42歲男子與同事失聯兩日 消防破門揭當場死亡

沙田沙角邨沙燕樓，今（9日）早上9時38分，一名男子報案，指其40多歲男同事兩日沒上班，失聯多時，登門到其沙角邨寓所尋找，拍門無反應，擔心他暈倒屋內。消防接報到場破門而入，救護員經檢驗後證實男事主當場不治，列屍體發現案處理。

事主姓鄭(42歲)，報案人姓余（36歲)，為鄭男的同事。據了解，鄭男有肺癌及胃癌，要到政府醫院覆診，而鄭男亦有吸煙及飲酒的習慣，鄭男平常能自行照顧自己。余男表示最後見到事主是在前日（1月7日）下午4時許，放工見到鄭男在長亨邨巴士站，當時他並沒有異樣。

余男表示事主其後兩天沒有上班，於是今天到事主的住址尋找，但沒有人應門，余男感擔心於是報警。警方與消防員到場後，由消防員破門入屋，發現鄭男躺在床上，沒有任何反應，經救護員檢查後，證實現場死亡 。警方沒有發現遺書或任何打鬥痕跡，檢查死者遺體亦沒有可疑，交由田心分區雜項調查隊繼續跟進。