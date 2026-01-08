珍惜生命｜內地男疑尋短龍蝦灣失蹤 直升機出動搜救
更新時間：15:24 2026-01-08 HKT
發佈時間：15:24 2026-01-08 HKT
發佈時間：15:24 2026-01-08 HKT
47歲內地男子叶智辉於周一（5日）早上，在西貢大坳門最後露面後失蹤，懷疑他企圖尋短，其家人同日向警方報案。今日（8日）中午12時許，警方及消防到叶男懷疑失蹤的大坳門龍蝦灣一帶展開搜救，政府飛行服務隊亦派出直升機協助，惟暫時未有發現。搜索行動仍然繼續。
叶智辉身高約1.65米，體重約63公斤，中等身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿灰藍色長袖外套、深色長褲、深灰色鞋及攜有一個紫色背包。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
2026-01-07 10:59 HKT