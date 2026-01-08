旺角彌敦道住宅單位淪毒窟 警拘4男女

警方表示，旺角警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，昨日（7日）展開反毒品行動，突擊搜查彌敦道一住宅單位，相信該單位被用作販運及儲存危險藥物。人員在上址截查2名本地男子及2名本地女子，在該單位內檢獲約12克可卡因、6克「冰」毒、7粒依托咪酯煙彈及一批吸食毒品工具；檢獲的毒品巿值約2萬元。



69歲姓鄭男租客涉嫌「販運危險藥物」被捕，他正被扣留調查。另外1男2女（29至59歲）則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕，他們獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。



根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。