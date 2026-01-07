Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

36歲馬術教練涉藏毒早前被捕 被加控一項誤殺罪 案件今早提堂

突發
更新時間：16:25 2026-01-07 HKT
發佈時間：16:25 2026-01-07 HKT

一名24歲男子上周五（1月2日）被發現倒臥尖沙嘴一間酒店房內，送院搶救後不治，警方同時發現一名36歲外籍男子倒臥酒店走廊，經調查後該名36歲外籍男子涉管有「冰」毒及吸食工具等，被控管有危險藥物等3罪，案件前日（1月5日）已在九龍城裁判法院提堂。警方進一步調查，相信該名36歲外籍男子企圖與該名24歲男子服藥自殺，警方將案件改列誤殺案，並在昨日（6日）再以涉嫌誤殺拘捕該名36歲外籍男子，他已被加控一項「誤殺」罪，案件已於今日（7日）上午在九龍城裁判法院提堂。

警方指1月2日下午3時54分接獲報案，指一名外籍男子向朋友表示企圖自殺。人員接報到場，發現該名36歲外籍男子倒臥在彌敦道一酒店走廊，另一名24歲男子則倒臥在該酒店一房間。兩人昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，該名24歲男子於同日（1月2日）晚上7時26分被證實死亡。人員亦檢獲約6克懷疑「冰」毒和一些吸食工具等。

經初步調查，案件列作送院時死亡，該名36歲外籍男子涉嫌「管有危險藥物」、「管有第I部毒藥」及「管有適合於及擬用作注射危險藥物的器具」被捕，他已被控一項「管有危險藥物」罪、一項「管有第I部毒藥」罪及一項「管有適合於及擬用作注射危險藥物的器具」罪，案件已於1月5日上午在九龍城裁判法院提堂。  

警方經深入調查後，懷疑該名36歲外籍男子企圖與該名24歲男子服藥自殺，警方將案件改列誤殺案，並在昨日再以涉嫌誤殺拘捕該名36歲外籍男子，他已被加控一項「誤殺」罪，案件已於今日（7日）上午在九龍城裁判法院提堂，油尖警區重案組正積極調查該宗案件。

36歲英國籍被告MCCULLOCK Kyle，報稱賽馬會馬術教練，他早前被控管有危險藥物、管有第I部毒藥，以及管有適合於及擬用作服食危險藥物的器具共3罪。控罪指，被告於2026年1月2日，在九龍尖沙咀彌敦道美麗華酒店某室管有危險藥物，即甲基苯丙胺；另於同日同地並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第I部所列毒藥為西地那非；及管有適合於及擬用作服食危險藥物，即3支管和36支針筒。他再被加控一項誤殺罪，案件今日（7日）在九龍城裁判法院提堂。

