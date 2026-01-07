Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

24歲男倒斃尖沙咀酒店房 警檢冰毒揭英籍漢圖服藥一同自殺 今加控誤殺罪提堂

突發
更新時間：16:25 2026-01-07 HKT
發佈時間：16:25 2026-01-07 HKT

警方昨日（1月6日）將1月2日在尖沙咀發生的一宗送院時死亡案改列誤殺案。警方1月2日下午3時54分接獲報案，指一名外籍男子向朋友表示企圖自殺。人員接報到場，發現該名36歲外籍男子倒臥在彌敦道一酒店走廊，另一名24歲男子則倒臥在該酒店一房間。兩人昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，該名24歲男子於同日（1月2日）晚上7時26分被證實死亡。人員亦檢獲約6克懷疑「冰」毒和一些吸食工具等。

經初步調查，案件列作送院時死亡，該名36歲外籍男子涉嫌「管有危險藥物」、「管有第I部毒藥」及「管有適合於及擬用作注射危險藥物的器具」被捕，他已被控一項「管有危險藥物」罪、一項「管有第I部毒藥」罪及一項「管有適合於及擬用作注射危險藥物的器具」罪，案件已於1月5日上午在九龍城裁判法院提堂。  

警方經深入調查後，懷疑該名36歲外籍男子企圖與該名24歲男子服藥自殺，警方將案件改列誤殺案，並在昨日再以涉嫌誤殺拘捕該名36歲外籍男子，他已被加控一項「誤殺」罪，案件已於今日（7日）上午在九龍城裁判法院提堂，油尖警區重案組正積極調查該宗案件。據了解，該名36歲男子為英國籍，持有香港身份證。

 

