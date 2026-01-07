珍惜生命｜元朗男子寓所燒炭亡 女同事收尋短訊息報警揭發
元朗有人燒炭輕生。今日（7日）早上10時49分，警方接獲一名女子報案，指其40多歲男同事傳來訊息，表示他欲尋死。救援人員接報後趕到安寧路59號裕豐洋樓一單位，揭發男子在屋內燒炭，已當場死亡。警方正調查事件。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
