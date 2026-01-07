Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田瀝源邨T牌左軚私家車撞64歲男清潔工  彈飛數米昏迷送院

突發
更新時間：07:00 2026-01-07 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-07 HKT

沙田發生嚴重交通意外。今日（1月7日）清晨6時18分，一輛掛有試車牌（T牌）的私家車，駛經瀝源邨貴園樓對開時，意外撞倒一名正在工作的男清潔工。傷者當場被撞飛至數米外，重傷昏迷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救。警方正封鎖現場，調查意外細節及肇事原因。

現場消息指，涉事私家車為一輛左軚車，車頭位置損毀，地上遺下一架手推車、大量清潔工具及數袋散落的垃圾。據悉，傷者年約64歲，為該屋邨的清潔工人。涉事男司機為本地人，持有有效香港駕駛執照，事發後登上警車，在場協助警方調查。

值得注意的是，涉事車輛掛有T牌，車牌位置貼有「吉利銀河V900」字樣。資料顯示，該款車為內地品牌吉利（Geely）旗下最新的豪華MPV車款，剛好於今日（1月7日）正式進行全球預售。

「吉利銀河V900」以寬敞車身及豪華配置為賣點，車身長達5,360毫米，軸距達3,200毫米，提供六座及八座版本。由於該車為左軚型號且掛上試車牌，相信是相關機構正在港進行測試或展示之用，豈料在預售首日即發生嚴重意外。

警方目前正就意外展開調查。

 

 

