全球預售首日出意外 沙田瀝源邨T牌「吉利銀河V900」撞清潔工 飛彈數米昏迷送院

沙田發生嚴重交通意外。今日（1月7日）清晨6時18分，一輛掛有試車牌（T牌）的私家車，駛經瀝源邨貴和樓對開時，意外撞倒一名正在工作的男清潔工。傷者當場被撞飛至數米外，重傷昏迷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院。據了解，傷者經送院搶救後，沒有生命危險，正留醫治理。警方事後封鎖現場，調查意外細節及肇事原因。

涉事私家車為一輛左軚車，掛有T牌，車牌位置貼有「吉利銀河V900」字樣。意外後，其車頭位置損毀，地上遺下一架手推車、大量清潔工具及數袋散落的垃圾。現場消息稱，男傷者64歲，為該屋邨的清潔工人。涉事男司機為本地人，持有香港駕駛執照，事後他登上警車協助警方調查。

資料顯示，該款車為內地品牌吉利（Geely）旗下最新的豪華MPV車款，剛好於今日（1月7日）正式進行全球預售。「吉利銀河V900」以寬敞車身及豪華配置為賣點，車身長達5,360毫米，軸距達3,200毫米，提供六座及八座版本。由於該車為左軚型號且掛上試車牌，相信是相關機構正在港進行測試或展示之用，豈料在預售首日即發生嚴重意外。

上周三（12月31日）除夕夜，油麻地一名57歲街道清潔女工於工作期間，亦被貨車撞倒，經送院後不治。工業傷亡權益會對一星期內發生兩宗同類意外表示關注及擔憂，再次要求各相關政府部門及僱主檢討清潔工裝備，除了現有的反光衣及手推車上的識別旗幟，可參考其他地方經驗，例如引入有閃燈的安全衣，讓清潔工在工作時更容易被其他道路使用者識別，以減少意外。

根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（香港法例第374E章），試車牌照及試車字牌（T牌）是由運輸署發給車輛製造商作送遞汽車、車輛經營者（俗稱「車行」）作顧客試車，以及車輛維修公司作測試維修後車輛之用，有效期最長為一年。若掛T牌而試車遇意外，便由車行的保險公司負責賠償。保險公司一般對T牌持有人只提供第三者風險保險，並可拒絕就違法使用Ｔ牌情況下發生的交通意外作出賠償。

