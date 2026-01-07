海關天平山村搗破貨櫃私煙倉　檢55萬元貨拘三無業男女

香港海關昨日（5日）採取反私煙行動，在上水天平山村搗破一個利用偏遠貨櫃屋作掩飾的私煙儲存及分銷中心，檢獲約12.2萬支懷疑私煙，市值約55萬元，估計應課稅值約40萬元。行動中三名正搬運私煙的無業男女當場被捕。

貨櫃屋掩人耳目 環境偏僻增加偵查難度

海關稅收罪案調查科調查主任戴萬新表示，不法份子為減低被捕風險，特意選取位置偏遠且環境僻靜的貨櫃屋存放私煙，企圖掩人耳目。由於天平山村平日鮮有非村民進出，加上地形隱蔽，增加關員偵查的難度。海關相信，該中心主要供應北區一帶的私煙市場。

香港海關昨日（5日）採取反私煙行動，在上水天平山村搗破一個利用偏遠貨櫃屋作掩飾的私煙儲存及分銷中心，檢獲約12.2萬支懷疑私煙，市值約55萬元。海關圖片

昨日傍晚約6時，海關人員在天平山村一帶進行埋伏監察，期間發現兩男一女形跡可疑，正將數個尼龍袋由一間貨櫃屋搬往一輛私家車上。關員見時機成熟，隨即上前截查，先行在尼龍袋及車內搜獲3.5萬支私煙，當場拘捕該三名年齡介乎19至39歲的男女，三人均報稱無業。

關員其後將被捕人士押返貨櫃屋內進一步搜查，再起出8.7萬支懷疑私煙。整項行動合共檢獲逾12萬支私煙，所有被捕人士已被落案起訴。

海關再次呼籲市民，根據《應課稅品條例》，無論是處理、管有、售賣或購買私煙，均屬刑事罪行。一經定罪，最高刑罰為罰款200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。