車cam直擊｜青葵公路3車相撞 鐵騎士與女乘客捱撞受傷 尾隨Tesla收掣不及撞飛電單車

青葵公路發生車禍。今日（1月6日）晚上10時許，青葵公路往荃灣方向近荔枝角公園發生3車相撞，涉及2輛私家車及1輛電單車。鐵騎士和女乘客人仰車翻，其中女乘客盆骨及頭部受傷，幸仍然清醒，意外後坐在地上待救，事後由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

現場消息指，事發時電單車正於青葵公路右2線往機場方向行駛，未料駛近荔枝角公園對開位置時，遭一輛黑色七人車的車頭從左邊撞到，電單車女乘客當場被拋落地，鐵騎士馬上停車尋人。

根據網上車cam片所見，當時路上有很多車，鐵騎士捱撞後站在路中心，不少車輛駛經時均需閃避。一輛白色Tesla從後駛至，懷疑收掣不及撞到停在路面上的電單車，令其飛至車道另一側。

最後，電單車上的南亞裔男司機和女乘客同告清醒送院。Tesla男司機和女乘客則無大礙；黑色七人車男司機登上警車上提供資料。