37歲印尼漢與11個月大兒子失蹤 最後現身深水埗 警發相尋人

突發
更新時間：22:24 2026-01-06 HKT
發佈時間：22:24 2026-01-06 HKT

警方今日（6日）呼籲市民提供一名在深水埗失蹤的男子及其兒子的消息。

37歲印尼籍男子Mukit Alam Pratama與其11個月大兒子Mukit Shznjz Putra Pratama昨日（5日）下午離開其位於桂林街的住所後便告失蹤，他們的家人同日向警方報案。Mukit Alam Pratama身高約1.75米，體重約80公斤，中等身材，尖面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿黃色羽絨服、黑色長褲、黑色運動鞋及戴黑色帽。Mukit Shznjz Putra Pratama，體重約10公斤，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿白色嬰兒服。據了解，事主持行街紙。

任何人士如有他們的消息或曾見過他們，請致電3661 8852或5966 1201，或電郵至電郵至[email protected]與深水埗刑事調查隊第八隊，或任何一間警署聯絡。

37歲印尼籍男子Mukit Alam Pratama與其11個月大兒子Mukit Shznjz Putra Pratama。
11個月大男嬰Mukit Shznjz Putra Pratama。
37歲印尼籍男子Mukit Alam Pratama與其11個月大兒子Mukit Shznjz Putra Pratama。
