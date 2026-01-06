Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太子道東私家車行車不穩遇查 車內藏冰毒及可卡因等 35歲男司機被捕

突發
更新時間：06:19 2026-01-06 HKT
九龍城發生藏毒案。周二（6日）凌晨約3時，一輛私家車沿太子道東向東行駛期間，懷疑行車不穩、左搖右擺，引起正在附近巡邏的東九龍交通部警員注意。警方隨即尾隨並指示司機在彩虹巴士總站對開停車。

據了解，警員截查過程順利，司機未有反抗。警員其後在車內檢獲41粒懷疑依托咪酯的電子煙彈、32包約32克懷疑可卡因及3包約3克懷疑氯胺酮；毒品總市值約4.8萬元。人員亦發現35歲姓周男司機為被通緝人士，於是即場將他拘捕。其後警犬亦奉召到場協助搜車，惟未有再發現其他違禁品。

消息指，周男報稱從事餐飲業，他涉嫌「販運危險藥物」、「沒有攜帶身分證明文件」、「未獲授權而取用運輸工具」、「沒有出示駕駛執照」 及「駕駛未獲發牌照的車輛」被捕，現正被扣留調查。案件交由黃大仙區警區刑事調查隊第3隊跟進。

