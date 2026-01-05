土瓜灣塌籃球場架│籃球架仍未移走 居民：成年都冇見過有人維修保養

紅磡靠背壟道遊樂場籃球場昨（4日）晚發生籃球架塌下傷人事件，塌下的籃球架今（5日）下午3時仍未移走，斷開的兩支支柱底部明顯有生鏽痕跡。遊樂場內兩個籃球架均被鐵馬圍封有待維修及檢查。昨晚一名20歲姓蔡青年偕友人到上址打籃球期間，籃球架突然向前傾並塌下，擊中蔡男，他頭部擦傷、左膝及右邊肋骨疼痛，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。警方經調查後，初步相信籃球架因生鏽老化而墜下，案件沒有可疑。

居民曾女士表示，每日大約傍晚5至6時，便見有學生放學後來這裏打籃球，但從來沒有見過有人到此維修及保養，而她自己亦會在球場兜圈散步，雖有籃球架塌下，但她說不怕，「會有人嚟維修嘛，維修完先嚟囉。」

而馮先生帶同兒子本想來打波，赫見籃球架塌下亦大呼擔心不已。他說近一年經常來這裏，「每個星期都上嚟，呢度地方幾好，但從來冇見過有人嚟維修過。」他指何文田配水庫足球場、馬頭圍配水庫網球場，近半年亦無見過有人保養維修。

他坦言這個籃球場有很多小朋友來玩，大多8至13歲，所以沒見過有人攀架，相信是鐵架生鏽導致倒塌，他形容是第一次見塌架。「依家要望下有冇生鏽先敢打波，呢啲一跌落來就冇（命）！」他建議當局應設立一塊維修保養牌，展示檢查的時間，讓市民安心使用設施。

馮氏父子以往不時到來打波，馮父指近一年從沒見到有工人到來保養維修。梁國峰攝

民建聯立法會議員鄭泳舜建議康文署應責成各區經理及同事全面巡查，檢視所有球類場地設施，若發現有即時危險，應立即圍封並安排維修。他亦提到本港不少公共籃球場設施長期失修，翻新工程進度緩慢，建議康文署應預留維修預算及物料儲備，並制定明確的維修時間表，加快落實場地更新工作。

立法會議員何敬康則表示，現時本港不少戶外場地因天氣問題而日久失修，自己在社區收到不少意見，形容事件「一件都嫌多」。他知悉政府過去一直就本港18區各個公眾設施進行優化，惟覆蓋面不大、效率不夠快，未來會持續跟進事件，包括建議加快維修全港18區的戶外場地。他認為相關成本不高，相信政府財政可以負擔。

翻查資料，申訴專員公署2023年一項調查發現，雖然康文署就其轄下戶外康體場地的遊樂和康體設施制定了指引，指示前線人員定期巡視設施，並在發現損壞時盡快提交報告以安排維修，但在2017年至2021年期間，康文署由接獲設施損壞報告到確認完成維修，平均需要2.5個月至3個月；2018年至2022年期間，在外判承辦商所完成的維修個案中，接近四分之一至半數未能在預計完工日期前完成，顯示工程延誤問題嚴重。公署當年曾提出11項改善建議，康文署大致接納。