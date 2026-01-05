油麻地除夕奪命車禍｜女死者丈夫曾工傷不良於行 靠兒子獨力支撐家庭

除夕夜（12月31日）油麻地發生奪命車禍，57歲食環署清潔女工李海英在運送垃圾途中，被一輛重型貨車撞斃。今日（1月5日）早上，死者家屬由工業傷亡權益會人員陪同，到葵涌公眾殮房認領遺體。女死者遺下丈夫和一名兒子，惟丈夫因曾經工傷導致不良於行，無法工作，現時由兒子獨力承擔後事及家庭經濟開支。

女死者生前是食環署二級工人，在食環署服務超過9年，隸屬油尖區環境衞生辦事處，主要負責街道清潔工作。工權會表示，該會早前已向女死者的家屬提供緊急支援，亦陪同家人到現場招魂，將繼續跟進和協助。該會又稱，李婦生前與丈夫感情十分要好，惜天人兩隔，丈夫大受打擊。丈夫曾遭遇嚴重工傷意外，嚴重影響腿部活動能力，不良於行，無法工作，現由兒子獨力承擔後事及家庭經濟開支。

事發於上月31日晚上7時許，女事主在廣東道一帶進行街道清潔工作，其間她運送垃圾至窩打老道與渡船街交界，卻遭一輛貨車撞倒，經送院後終告不治。事後65歲姓楊貨車男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡，被警方拘捕。

