尖沙咀躁男箍煲不遂 怒打前女友兼擸刀鎚施襲 二人俱傷同被捕

突發
更新時間：20:34 2026-01-04 HKT
發佈時間：19:43 2026-01-04 HKT

尖沙咀一名躁男疑箍煲不遂，出言恐嚇前女友，之後更向女方拳打腳踢，甚至用鎚仔扑傷對方嘴巴。警方接報到場調查，發現二人均告受傷，遂將他們拘捕。

今日（4日）下午2時許，警方接獲報案，指尖沙咀漆咸道南87至105號百利商業中心一單位傳出呼救聲，人員到場調查，發現一對男女因感情問題發生爭執，其間31歲姓莊男子疑曾言語恐嚇30歲姓盧女事主，又以一把長約35厘米的刀指嚇，再以手腳及鎚仔襲擊對方，而女方亦以手還擊並咬傷對方。

警方以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」（AOABH）、刑事恐嚇及未能出示身分證拘捕31歲姓莊男子，至於30歲姓盧女事主則涉嫌普通襲擊被捕。莊男報稱頭部受傷，而盧女亦指胸口、牙齒及手臂痛，雙雙由救護車送往伊利沙伯醫院治理，案件交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進。

據了解，兩男女為前度情侶關係，早前已分手，今日莊男要求復合，惟「箍煲」不遂對盧女拳打腳踢及言語恐嚇，聲稱「若果不復合，就會劈死佢」。莊男見盧女堅拒復合，一時情緒激動持利刀指嚇，甚至用鎚仔扑傷盧女嘴巴，導致她流牙血，而盧女亦不甘示弱用口咬傷莊男的頭部。


 

