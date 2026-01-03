Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

私煙集團趁新年長假大量入貨 海關葵涌工廈檢$2700萬貨拘3內地男

突發
更新時間：18:30 2026-01-03 HKT
發佈時間：18:30 2026-01-03 HKT

海關税收罪案調查科人員昨日（1月2日）在葵涌一帶進行反私煙行動，檢獲約580萬支未完稅香煙及128公斤製成煙草，市值約2700萬元，應課稅值約2000萬元，共拘捕3名負責搬運私煙的內地男子。

海關税收罪案調查科稅收調查第一組督察龔卓烽交代案情指，海關人員昨日下午突擊搜查葵涌一個工業大廈單位，共檢獲約580萬支未完稅香煙及128公斤製成煙草，市值約2700萬元，應課稅值約2000萬元。海關隨即拘捕3名內地男子，年齡介乎26至35歲，均報稱工人。他們已被落案控以一項「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，將於下周一（1月5日）在西九龍裁判法院提堂。

海關指涉案的工廈單位為私煙集團的儲存倉庫，面積約1000呎，營運大約一個月，估計不法分子趁新年假期期間大量入貨，而部份私煙牌子在本港市場並不常見，關員亦在工廈單位內發現大量紙箱和包裝物料，相信有人將私煙重新包裝，再偷運出口至煙稅遠高於香港的海外國家或地區，藉着巨額稅差牟取利潤。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
5小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
7小時前
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
01:22
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
影視圈
9小時前
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
8小時前
委內瑞拉首都傳爆炸聲 美媒指特朗普下令空襲
00:16
空襲委內瑞拉｜【持續更新】特朗普下令轟國防部、軍用機場等 首輪攻擊約1小時
即時國際
8分鐘前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-02 11:34 HKT
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
4小時前
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT