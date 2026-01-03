私煙集團趁新年長假大量入貨 海關葵涌工廈檢$2700萬貨拘3內地男

海關税收罪案調查科人員昨日（1月2日）在葵涌一帶進行反私煙行動，檢獲約580萬支未完稅香煙及128公斤製成煙草，市值約2700萬元，應課稅值約2000萬元，共拘捕3名負責搬運私煙的內地男子。

海關税收罪案調查科稅收調查第一組督察龔卓烽交代案情指，海關人員昨日下午突擊搜查葵涌一個工業大廈單位，共檢獲約580萬支未完稅香煙及128公斤製成煙草，市值約2700萬元，應課稅值約2000萬元。海關隨即拘捕3名內地男子，年齡介乎26至35歲，均報稱工人。他們已被落案控以一項「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，將於下周一（1月5日）在西九龍裁判法院提堂。

海關指涉案的工廈單位為私煙集團的儲存倉庫，面積約1000呎，營運大約一個月，估計不法分子趁新年假期期間大量入貨，而部份私煙牌子在本港市場並不常見，關員亦在工廈單位內發現大量紙箱和包裝物料，相信有人將私煙重新包裝，再偷運出口至煙稅遠高於香港的海外國家或地區，藉着巨額稅差牟取利潤。

