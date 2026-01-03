Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片│旅巴司機不忿被撞 狂爆粗揮拳打載客的士司機 乘客嚇到落車四散

突發
更新時間：12:59 2026-01-03 HKT
發佈時間：12:59 2026-01-03 HKT

今日有網民上載一段影片，片中有一部旅遊巴泊在路邊，旁邊則有一部載客的士，影片開始時已見一名金髮男不斷對着坐在的士內的司機咆哮，「你撞到我呀，你撞到我架車呀！你撞到我知唔知?」其間金髮男不時伸手揮拳襲擊的士司機，的士司機間有還擊，但鑑於車內空間有限，處於下方，而車上的三名乘客亦嚇得落車離開。

片中金髮男站在的士司機位旁，不斷爆粗喝斥的士司機，「你撞到我呀，你（架車）有人喺度呀，你撞到我呀！」並伸手揮拳毆打的士司機，打到「啪啪聲」，可見揮拳之狠，期間見金髮男揮拳至少8拳，的士司機曾用手擋格，亦有還手，但一直處於下風。

的士上三位乘客，後座左邊男乘客首先落車，而坐在司機位旁的前座男乘客，亦開門落車。此時，金髮男走到旅遊巴的右邊，查看損毀程度，的士司機亦將車駛前，司機終於下車，惟片段就此結束，不知如何收科。

發片者形容事件「拳拳到肉」，而網片亦引來網民熱議，「撞到人就用法律解決，打人分分被告返轉頭」、「報警 打人始終唔岩（啱）刑事」、「一個普通交通以（意）外，而家好啦，變刑事」、「郁手一定輸」。

 

