10日內三宗涉藏違禁品 赴美港男藏伸縮棍涉違反《航空保安條例》被捕

突發
更新時間：10:28 2026-01-03 HKT
發佈時間：10:28 2026-01-03 HKT

機場警區昨日(2日)接獲報案，指機場保安人員為出境行李作出安全檢查期間，發現有一件前往美國的寄艙行李內藏有懷疑違禁物品，而該件寄艙行李屬於一名打算前往美國的42歲本地男子。機場警區人員接報到場，經初步調查後，該名男子涉嫌違反《航空保安條例》被捕。調查顯示，該名男子涉嫌於其寄艙行李內藏有一枝懷疑伸縮棍。他已獲准保釋候查。案件交由機場警區刑事調查隊第五隊跟進。這是自上月24日以來，10日內第三宗同類案件。

警方發現，有部分旅客因不同原因，會攜帶違禁物品，如伸縮棍或胡椒噴霧由香港出境到外地。然而，根據香港法例，攜帶違禁物品上機（不論寄艙或手提行李）均屬違法，一經定罪，最高刑罰可判處監禁五年，切勿以身試法。

