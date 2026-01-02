Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六旬投資公司老闆薄扶林水塘失蹤4日 救援人員通宵搜索今晨尋回送院

突發
更新時間：10:09 2026-01-03 HKT
發佈時間：23:18 2026-01-02 HKT

一名六旬投資公司老闆周二（12月30日）起失去蹤影，其女友擔心發生意外於是報警。據了解，事主當日下午前往薄扶林水塘，之後音訊全無，搜救人員今日（1月2日）到現場一帶進行搜索，消防一度派出潛水車，飛行服務隊亦派出直升機到場協助，經通宵搜索，今（3日）早上7時許，政府飛行服務隊人員在薄扶林水塘尋回其蹤影，將他送往東區醫院治理。

消息指，事主姓李，60歲，為一名投資公司老闆，其43歲姓張女友居於內地，每兩個月會來港一次與他見面。張女最後一次與男友見面是在周二上午11時50分，當時李男離開住所，聲稱要處理事務，並相約她同日下午5時在金鐘太古廣場見面。不過，至下午3時左右，她突然收到男友短訊，要將見面日子改為翌日早上10時，之後對方便失去聯絡。

警方周五（1月2日）派員連同飛行服務隊、消防及民安隊到薄扶林水塘一帶進行通宵搜救，至周六凌晨，有多輛消防車停在薄扶林水塘道。蔡楚輝攝
張女按相約時間到達金鐘太古廣場，惟男友一直沒有出現，於是四出尋找但沒有發現，只能報警求助。警方翻查閉路電視，發現李男周二下午近1時進入薄扶林水塘，警方昨日（1月2日）派員連同飛行服務隊、消防及民安隊到薄扶林水塘一帶進行通宵搜救。

最Hit
