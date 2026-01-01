觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院

觀塘海濱今日（1月1日）元旦凌晨，一名露膊女「起飛腳」、掌摑兼扯頭髮襲擊另一女子，然而圍觀者無一人勸阻，大部分起哄甚至叫「繼續打啦」，片段在社交平台瘋傳後引起嘩然。警方經調查後，揭發片中兩女均未成年，並以襲擊致造成身體傷害，拘捕施襲的年僅13歲女童。

警方表示，今日凌晨2時59分接報，指兩名女子因瑣事爭執，其中一女子懷疑以手腳襲擊對方。警員接報到場，經初步調查，拘捕涉案13歲女童，並案件列襲擊致造成身體傷害，由觀塘警區刑事調查隊第七隊跟進。至於受害15歲少女則頸、腳受傷，清醒被送往聯合醫院治理。

相關報道：觀濱元旦少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打｜Juicy叮

片段可見，當時大批青年圍着兩女子「食花生」，其後涉案女童用力踢向受害女子，怒斥：「無下次？你上次都話無下次喎！要畀幾多下次你呀！再整X我？」受害女子未有反駁，涉案女童因而得勢不饒人，用力掌摑對方。

另一片段顯示，受害女子轉身打算離開之際，涉案女童更從後「起飛腳」踢向對方背脊，甚至出手扯頭髮。過程中，大批圍觀青年是用手機拍攝，或是大喊「𡁻佢」、「繼續打啦」等起哄，亦有人將口罩遞給涉案女童遮擋容貌，未見有人勸架。