天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查

天水圍天耀廣場一眼鏡舖昨(12月31日)發生割頸傷人案！一對男女職員被發現在反鎖的士多房內昏迷，2人頸部均有刀傷，送院搶救後情況危殆。現場消息稱，警方調查後不排除有人向女同事施襲後，再割頸自殘，由於兩傷者均未能錄取口供，警方正循二人的感情糾葛、金錢及恩怨等追查起因。

眼鏡店上午暫停營業。梁國峰攝

受傷的27歲姓蘇女事主和31歲姓黃男事主均為眼鏡舖職員，二人頸部均有割傷，昏迷被送往屯門醫院搶救，至今晨(1日)，黃男傷勢轉為嚴重，蘇女仍危殆。暫時未適合錄取口供。

據了解，男女傷者在眼鏡舖工作多年，互相認識。在其他同事眼中他們關係正常，不似是戀人，二人亦沒有向家人及朋友提及過對方。警方根據現場環境及二人的傷勢推測，懷疑女傷者是被人襲擊割頸，男傷者則是割頸自殘，事故起因要等二人傷勢好轉錄取口供後再查證。

眼鏡舖今早暫停營業，一名負責人返回店內查看。據了解，眼鏡店正清理現場，有望下午開門營業。

相關新聞：天水圍眼鏡舖男女職員頸有刀傷 被困士多房昏迷不醒

事發昨日下午1時許，警方接獲天耀廣場一眼鏡舖的53歲姓黃職員報案，指店內的士多房內有人呼喊救命，他上前查看發現房間反鎖，於是報案。警方及消防接報到場，消防人員破門進入房間，發現男女傷者頸部均有刀傷，兩人昏迷送往屯門醫院接受治療。警方在現場拾獲一把水果刀，經初步調查，案件暫時列為「傷人」，交由元朗警區刑事調查隊第12隊負責調查，暫未有人被捕。