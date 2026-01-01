元旦｜深圳灣口岸凌晨2時人流高峰 周深演唱會內地觀眾：跨年第一首歌就要走

除夕夜（2025年12月31日）香港多處均有跨年除夕倒數慶祝活動，人潮散去令街道及交通工具上人頭湧湧，其中接駁內地的深圳灣口岸首度通宵運行，方便民眾穿梭兩地。記者現場所見，至周四（1日）凌晨二時左右，口岸人流漸達高峰，有不少內地居民在港參加倒數或看過演唱會後，紛紛漏夜過關北上，有的返回深圳的家，有的入住酒店繼續旅程。

元旦凌晨近二時，剛從香港過了深圳灣口岸的蕭小姐表示，居於深圳的她昨日（31日）專程來港，到西九啟德體育園聽周深演唱會，但為了趕過關，她聽完跨年第一首歌後，便要馬上離場，「因為怕散場時人流太多和封路，有些（沒有提早離場）朋友至今仍未行出個會場」。她說，昨日到港看電影《尋秦記》，在港逗留了一晚，而觀看周深演唱會是朋友臨時邀請，故訂不到酒店房間再留一晚。

王小姐對深圳灣口岸特別安排於元旦通宵運作大感滿意，多次向記者說「感謝」，稱有了這安排，她明年也會來港度除夕。

香港居民陳小姐稱，由於香港今年除夕無煙匯演，加上考慮到內地消費較廉宜，都昨日回了深圳消費，去了深圳海上世界，由於明日要返學，故通宵通過回港。